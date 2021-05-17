Российский армейский спецназ получит новый бронеавтомобиль

Отмечается, что благодаря своим характеристикам «Тайфун» обеспечит боевым соединениям высокую маневренность, защищенность от мин и пуль и возможность действовать даже в ближнем тылу противника.
«Сейчас колесная техника — мировой тренд во всех армиях. Связано это с увеличением мобильности частей и соединений, что особенно важно для сил быстрого реагирования. Такие машины в нынешнее время востребованы во всех армиях», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.
Кроме того, по его словам, «Тайфун» на базе КамАЗа обладает повышенной проходимостью, хорошей устойчивостью и защищенностью от подрыва на минах.
Эксперт отметил, что разные виды техники разрабатываются под определенные условия и задачи: у некоторых автомобилей упор делается на взрывозащиту, у других — на повышенную проходимость.
Так, на базе «Тайфуна» создано несколько модификаций, в том числе десантируемый «Тайфун-ВДВ» и медицинский броневик. При необходимости автомобиль можно довооружить, например, 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», который имеет телевизионный и лазерный каналы прицела.