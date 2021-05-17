Водительское удостоверение не годится для финансовых услуг

«Ъ» ознакомился с позицией Росфинмониторинга в отношении инициативы Национального совета финансового рынка (НСФР) и фонда «Сколково» в части поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Авторы поправок предложили расширить состав документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций, включив в него водительское удостоверение. Поправки были внесены в Госдуму в феврале 2021 года, и на данный момент они уже одобрены в первом чтении.
Однако Росфинмониторинг идею не поддержал, указав, что использование водительского удостоверения возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего личность клиента.
Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Росфинмониторинга, в водительском удостоверении содержатся не все сведения, указанные в абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ. «В связи с чем оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность», — заключают в ведомстве. С этим согласны и в Банке России («Ъ» ознакомился с отзывом ЦБ на проект).
Регулятор ссылается на законодательство, согласно которому водительское удостоверение не относится к документам, удостоверяющим личность, а лишь к подтверждающим право на управление транспортом.
Для предоставления финансовых услуг банк и другие организации обязаны провести идентификацию клиента. После упрощенной идентификации доступен ограниченный список услуг: перевод денежных средств по поручению клиента или при осуществлении (получении) почтового перевода на сумму, не превышающую 15 тыс. руб., операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тыс. руб. ; после полной — различные виды операций на сумму 600 тыс. руб. и более (обмен, получение, снятие, зачисление или перевод на счет, открытие вклада или получение займа и иные сделки).
Идентификация не проводится при переводах до 15 тыс. руб. без открытия банковского счета, а также при покупке валюты на 40 тыс. руб.
«Сейчас для идентификации надо показать и паспорт, и как второй ключ СНИЛС-карточку либо ИНН-карточку… данные карточки редко с собой, права все-таки чаще», — сказал Владислав Федулов, замминистра экономики.
В данном случае эксперты согласны с регуляторами.
Использовать водительское удостоверение в качестве полноценной замены паспорта для идентификации банковских клиентов — столь же избыточная и ненужная мера, сколько и рискованная, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Упрощенная идентификация дает доступ лишь к некоторым низкорискованным банковским операциям, поясняет она, именно поэтому там предполагаются облегченный перечень документов для установления личности, а также возможность их дистанционной подачи без присутствия в банке.
«Использование водительских прав в таких случаях оправданно. Однако возможность открытия депозита или получения кредита по водительскому удостоверению, на мой взгляд, отражает несколько несбалансированный подход», — заключает она.
В НСФР считают удобным использование водительских прав как способа удостоверения личности, но готовы учесть замечания регуляторов.
Как пояснил «Ъ» председатель НСФР Андрей Емелин, использование любого документа, идентифицирующего личность, должно быть в первую очередь удобно клиенту.
«Водительские права люди носят с собой гораздо чаще, чем паспорт, — указывает он.— В свою очередь, банкиры бы смогли использовать существующую базу МВД для проверки удостоверения».
«Возможность проведения банком идентификации клиентов на основании водительских прав могла бы позитивно сказаться на развитии розничного бизнеса банков, — считают в Московском кредитном банке.— Однако важным этапом в реализации проекта является оценка защищенности носителя. Сейчас у водительских удостоверений она ниже, чем у паспортов, выше риск подделки».
Ольга Шерункова, Ксения Дементьева
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