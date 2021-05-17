02:56 (мск), источник: Известия
Медики указали на предпосылки к третьей волне коронавируса в России
В России есть предпосылки к третьей волне коронавируса, считают специалисты. Это показывает увеличение заболеваемости в Москве, отмечают вирусологи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В столице наблюдается устойчивый рост заболеваемости ковидом: если в марте показатели были ниже двух тысяч новых случаев в день, то в мае уже ближе к трем. 13 мая — показатель достиг 2,8 тыс, 14 мая — почти четырех тысяч, следует из статистики ВОЗ.
15 мая число новых случаев вернулось к трем тысячам с небольшим (3073), на утро 16 мая зарегистрировано 2697.
Почти тысячный суточный скачок в столичной статистике в последние дни, с его точки зрения, — тревожный сигнал. Ситуацию прояснят понедельник и вторник, но предпосылки к третьей волне есть уже сейчас, уверен вирусолог.
Рост заболеваемости в Москве может быть связан с тем, что столица проводит больше исследований на ковид, считает доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.
«Москва более адекватно показывает динамику роста в сравнении с другими регионами. Но это не значит, что в целом по стране инфекция ведет себя
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов вакцинации, согласен Иван Коновалов.
«Чем активнее будут прививаться люди, тем меньше будет случаев госпитализации и меньше смертей, ассоциированных с инфекцией», — объяснил эксперт.
В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель директора по
«Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — добавил она.
В воскресенье, 16 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что людям не стоит ждать прихода третьей волны ковида, а идти на прививку прямо сейчас.