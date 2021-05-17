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03:39 (мск), источник: Известия

В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID-19

В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии. Речь о мукормикозе — редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы (мукормицеты), распространенные повсеместно. Они обитают в почве, их часто выделяют на поверхности гниющих растений и овощей.

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Источник: РИА "Новости"

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания. Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, а также вторично распространяется в глазницы. На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп, особенно выраженный на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.

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Эту проблему нельзя назвать чисто индийской, так как заболевание встречается во всех странах, и Россия не исключение, сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — сказал ученый.

Однако исключать возможность заражения ряда пациентов нельзя, уточнил он. В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом, отметил специалист. У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета, рассказал Николай Климко. В Индии заболеваемость высока именно из-за большого количества пациентов с этим недугом.

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