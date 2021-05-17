05:48 (мск), источник: Известия
Молодые исполнители выступят на «Алых парусах» вместе со звездами
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Первый этап конкурса продлится до 19 мая, второй состоится 3 и 4 июня.
Участники отбора смогут побороться за все роли, включая ведущего праздника, составив таким образом конкуренцию Ивану Урганту.
Если в прошлом году шоу проходило без присутствия зрителей
«У нас увеличивается количество съемочных точек и камер, участвует запредельно большое количество артистов — больше сотни. Наша задача — каждый раз находить