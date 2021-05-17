Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
15Праздничный салют в честь Дня Победы
05:48 (мск), источник: Известия

Молодые исполнители выступят на «Алых парусах» вместе со звездами

В Санкт-Петербурге стартовал кастинг лучших молодежных творческих коллективов и исполнителей, которые на празднике выпускников «Алые паруса-2021» выступят наравне со звездами.

Источник: Известия

Первый этап конкурса продлится до 19 мая, второй состоится 3 и 4 июня.

Участники отбора смогут побороться за все роли, включая ведущего праздника, составив таким образом конкуренцию Ивану Урганту.

Если в прошлом году шоу проходило без присутствия зрителей из-за эпидемиологической ситуации, то в этом году «Алые паруса» возвращаются к традиционному формату. Мероприятие обещает быть еще более масштабным, чем прежде.

«У нас увеличивается количество съемочных точек и камер, участвует запредельно большое количество артистов — больше сотни. Наша задача — каждый раз находить какие-то новые углы, под которыми мы показываем действие, чтобы зритель проникался еще больше», — рассказал «Известиям» режиссер-постановщик проекта Михаил Колпахчиев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Большее — детям: Голикова предложила расширить применение маткапитала
Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку
Медики указали на предпосылки к третьей волне в России
Названы регионы, где ожидается «супержара»
Девять из десяти россиян сталкивались с мошенническими звонками
В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью»
Банки запустят сервис для снятия денег с чужой карты через QR
На пляжи Сахалина выбросило тонны икры
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Кино
Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира Актера в сериале «Вампиры средней полосы» заменил Юрий Стоянов
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Кто победит. Битва за одномандатные округа на выборах в Госдуму
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 618
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 488
Леди
Лидер «Руки вверх!» раскрыл подробности распада коллектива Дуэт был образован в 1995 году
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь