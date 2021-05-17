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07:22 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Билл Гейтс приглашал на свидания подчиненных, будучи женатым

Основатель Microsoft Билл Гейтс будучи женатым несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

По данным издания, Гейтс в 2006 году предложил сотруднице Microsoft поужинать с ним.

«Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было», — написал Гейтс в электронном письме.

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Также издание описывает случай, якобы произошедший с сотрудницей благотворительного фонда.

По ее словам, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос, сказал ей: «Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?».

Отмечается, что шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

При этом, по словам некоторых сотрудников, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.

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