Эксперты выявили резкий рост мошеннических звонков от псевдосиловиков

Телефонные мошенники в апреле 2021 года резко увеличили число звонков банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов. Об этом РБК рассказали в «Лаборатории Касперского». Тенденцию подтвердили в компании BI.ZONE («дочка» Сбербанка).
Согласно данным приложения, определяющего неизвестные номера (Kaspersky Who Calls), число таких звонков в апреле 2021 года увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем 2020-го — февралем 2021 года. В 2020 году, в том числе в апреле, такая тенденция не прослеживалась, подобных случаев было не так много, говорит аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев: «Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка».
Воробьев отмечает, что в разговоре с клиентами мошенники, притворяющиеся сотрудниками госструктур, могут использовать соответствующие термины и предупреждать об ответственности, например, в случае отказа сотрудничать. Они также стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принять решение быстро и на эмоциях, добавил эксперт.
Компания BI.ZONE начала фиксировать рост количества жалоб на такие звонки с июля прошлого года, говорит директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин: «С тех пор звонки от якобы сотрудников полиции показывали планомерный рост, и их число достигло пика в апреле».
«Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто — как с реальными, так и с мошенническими. Кроме того, многие люди начинают волноваться, если им звонят из полиции, что играет на руку сценарию злоумышленников», — говорит директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Cам факт звонков от лица госорганов «влияет на сознание некоторых категорий граждан», подтверждает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Банк России в первом квартале 2021 года инициировал блокировку более 6 тыс. мошеннических телефонных номеров, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,5 тыс., сообщил РБК представитель регулятора.
Эксперты и Банк России не раз отмечали, что для того чтобы избежать мошенничества, не следует сообщать незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, данные банковской карты, коды из СМС и секретные слова, а также вводить их на сомнительных ресурсах. При поступлении звонка от «сотрудников» банка и других структур, пытающихся выманить данные карты, необходимо сбросить вызов и перезвонить в свой банк по номеру, указанному на официальном сайте или обратной стороне карты. Также нельзя переводить деньги куда бы то ни было по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или сотрудниками компаний с известными брендами.