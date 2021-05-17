11:12 (мск), источник: Газета.Ру
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Победительницей международного конкурса красоты под названием «Мисс Вселенная» в этом году оказалась представительница Мексики Андреа Меса.
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Об этом сообщается в
До финала дошли девушки из Бразилии, Индии, Перу, а также Доминиканской Республики.
Конкурс «Мисс Вселенная» в 2021 году проводился во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности
Россию представляла Алина Санько, являющаяся обладательницей титула «Мисс Россия — 2019». Однако в полуфинал «Мисс Вселенная» она не прошла.
В 2019 году «Мисс Вселенная» стала гражданка ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалистов попали представительница
Также уточнялось, в каких условиях пройдет конкурс «Мисс Вселенная» в этом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В результате участницам из разных стран мира пришлось выдержать карантин перед мероприятием, носить маски, а также соблюдать соцдистанцию.