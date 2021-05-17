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11:12 (мск), источник: Газета.Ру

Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты под названием «Мисс Вселенная» в этом году оказалась представительница Мексики Андреа Меса.

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Об этом сообщается в Twitter-профиле данного мероприятия.

До финала дошли девушки из Бразилии, Индии, Перу, а также Доминиканской Республики.

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Конкурс «Мисс Вселенная» в 2021 году проводился во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19.

Россию представляла Алина Санько, являющаяся обладательницей титула «Мисс Россия — 2019». Однако в полуфинал «Мисс Вселенная» она не прошла.

В 2019 году «Мисс Вселенная» стала гражданка ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалистов попали представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Также уточнялось, в каких условиях пройдет конкурс «Мисс Вселенная» в этом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В результате участницам из разных стран мира пришлось выдержать карантин перед мероприятием, носить маски, а также соблюдать соцдистанцию.

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