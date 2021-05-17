В России выявили 9 328 новых случаев коронавируса

На Москву пришлось 3 573 случая, на Санкт-Петербург — 763, на Московскую область — 701, на Ростовскую область — 202, на Нижегородскую область — 136, на Воронежскую область — 134, на Иркутскую область — 118, на Самарскую область — 117, на Саратовскую область — 113, на Республику Саха (Якутия) — 105, на Республику Крым — 99, на Красноярский край — 99, на Свердловскую область — 97, на Волгоградскую область — 94, на Пермский край — 94.
В России за все время пандемии зафиксировали 4 949 573 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Ненецком и Чукотском автономных округах — 0%, Республике Тыва, Еврейской автономной области — 0,02%, Сахалинской области — 0,03%.
За последние сутки в стране подтверждено 340 смертей от коронавируса, за все время пандемии умерли 116 211 человек. За минувшие 24 часа выздоровел 7 181 человек, за все время — 4 563 254.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть государства, которые не получили ни одной дозы.