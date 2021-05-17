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13:04 (мск), источник: BFM.ru

Власти утвердили новые требования по защите детских учреждений

Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабмин также разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны после трагедии в Казани, передает «Интерфакс».

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«В четверг на совещании у президента мы детально обсуждали события, которые произошли в Казани на прошлой неделе. Погибли дети и взрослые, многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Михаил Мишустин заявил, что правительство «не останется равнодушным» при необходимости оказания дополнительной поддержки семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Казани. Он поручил зампреду кабмина Татьяне Голиковой и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи близким погибших и пострадавшим в этой трагедии.

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Следите за развитием темы Стрельба в школе в Казани
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