13:04 (мск), источник: BFM.ru
Власти утвердили новые требования по защите детских учреждений
Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Об этом заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В четверг на совещании у президента мы детально обсуждали события, которые произошли в Казани на прошлой неделе. Погибли дети и взрослые, многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем», — сказал Мишустин на совещании с
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Михаил Мишустин заявил, что правительство «не останется равнодушным» при необходимости оказания дополнительной поддержки семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Казани. Он поручил зампреду кабмина Татьяне Голиковой и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи близким погибших и пострадавшим в этой трагедии.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.