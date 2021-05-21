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День в истории: 21 маяОткрытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
12Места знать надо
00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 мая

Открытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День Тихоокеанского флота ВМФ России

Сегодня отмечается День Тихоокеанского флота ВМФ России. Этот праздник справляется ежегодно в честь создания первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года. Он был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России адмиралом флота Феликса Громова 15 июля 1996 года.

Открытие острова Святой Елены

В 1502 году в этот день португальский мореплаватель Жуан да Нова, возвращаясь из Индии, открыл необитаемый остров в Атлантическом океане. Это произошло в день святой Елены: 21 мая католическая церковь славила первого среди владык Рима христианского императора Константина и его мать Елену, причисленных к лику святых. Именно поэтому остров был назван в честь святой Елены.

Остров широко известен благодаря Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании последние годы своей жизни. Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте истории острова.

Источник: AP 2021

Основание Международной федерации футбола

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (Federation Internationale de Football Association, FIFA, в русской транслитерации — ФИФА). Главной целью создания организации было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. Создателями новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций семи европейских стран: Дании, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Испании и Швеции.

В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее около 180 национальных футбольных ассоциаций. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.

Источник: РИА "Новости"

Появление Министерства спорта РФ

В этот день в 2012 году указом Президента России Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации преобразовано в Министерство спорта РФ. При этом функции по выработке государственной политики в области туризма переданы Министерству культуры, а функции по разработке молодежной политики — Министерству образования и науки.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Софико Чиаурели

21 мая 1937 года на свет появилась популярная советская и грузинская актриса театра и кино Софико Чиаурели. На ее счету около 50 ролей в кино. Софико Чиаурели единственная из советских актрис семь раз была удостоена приза «За лучшую женскую роль» на международных кинофестивалях.

Самой яркой и запоминающейся работой актрисы стала роль Алисы Постик в советском фильме «Ищите женщину». Не менее яркими получились и бабушка Мананы в детской картине «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», и трогательная бродяжка Фуфала из фильма «Древо желания». Полюбилась зрителям и Валерия из комедии «Миллион в брачной корзине». Софико Чиаурели буквально «оживляла» своих героинь, делая их похожими на реальных женщин. Многие картины с участием Чиаурели разошлись на цитаты, а сами фильмы до сих пор обсуждаются в кругах киноманов.

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