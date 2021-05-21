00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 мая
Открытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории.
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Сегодня отмечается День Тихоокеанского флота ВМФ России. Этот праздник справляется ежегодно в честь создания первого постоянно действующего
В 1502 году в этот день португальский мореплаватель Жуан да Нова, возвращаясь из Индии, открыл необитаемый остров в Атлантическом океане. Это произошло в день святой Елены: 21 мая католическая церковь славила первого среди владык Рима христианского императора Константина и его мать Елену, причисленных к лику святых. Именно поэтому остров был назван в честь святой Елены.
Остров широко известен благодаря Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании последние годы своей жизни. Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте истории острова.
21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (Federation Internationale de Football Association, FIFA, в русской транслитерации — ФИФА). Главной целью создания организации было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. Создателями новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций семи европейских стран: Дании, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Испании и Швеции.
В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее около 180 национальных футбольных ассоциаций. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.
В этот день в 2012 году указом Президента России Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации преобразовано в Министерство спорта РФ. При этом функции по выработке государственной политики в области туризма переданы Министерству культуры, а функции по разработке молодежной политики — Министерству образования и науки.
21 мая 1937 года на свет появилась популярная советская и грузинская актриса театра и кино Софико Чиаурели. На ее счету около 50 ролей в кино. Софико Чиаурели единственная из советских актрис семь раз была удостоена приза «За лучшую женскую роль» на международных кинофестивалях.
Самой яркой и запоминающейся работой актрисы стала роль Алисы Постик в советском фильме «Ищите женщину». Не менее яркими получились и бабушка Мананы в детской картине «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», и трогательная бродяжка Фуфала из фильма «Древо желания». Полюбилась зрителям и Валерия из комедии «Миллион в брачной корзине». Софико Чиаурели буквально «оживляла» своих героинь, делая их похожими на реальных женщин. Многие картины с участием Чиаурели разошлись на цитаты, а сами фильмы до сих пор обсуждаются в кругах киноманов.