13:44 (мск), источник: Аргументы и факты
Как отдыхаем в июне 2021 года?
В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней.
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Каждый год 12 июня в стране проходит праздник — День России. Благодаря этому россияне, работающие по пятидневному графику, традиционно в июне отдыхают дольше.
В 2021 году на День России работники с пятидневным графиком смогут отдохнуть три дня подряд — с субботы 12 июня по понедельник 14 июня. После праздника будет всего четыре рабочих дня — с 15 по 18 июня.
Так как 11 июня предшествует нерабочему праздничному дню, согласно 95 статье ТК РФ «Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней» это — сокращенный на час рабочий день.
В День России мы отмечаем принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). Именно этот документ провозгласил главенство Конституции Российской Федерации.
Решение объявить 12 июня праздничным днем было принято в 1992 году и сперва праздник имел другое название — «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 1998 году Борис Ельцин предложил его переименовать в уже известный нам «День России». Однако официально название изменили не сразу — только в 2002 году, с принятием нового Трудового кодекса.
В этот день традиционно проходят различные посвященные Дню России фестивали, выставки, концерты и др. Поэтому обычно граждане выбираются в город и гуляют. А начиная с 2007 года праздник начали сопровождать акцией «Российский триколор», в ходе которой горожанам раздают