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16:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Первый случай тромбоза в руках

Ученые выяснили, что коронавирус может стать причиной тромбоза в руке.

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Источник: Reuters

Большинство случаев тромбоза глубоких вен на фоне Covid-19 фиксируется в ногах. Однако исследователи из медицинской школы Университета Рутгерса сообщают о первом случае образования тромба в руке у заразившегося.

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Тромб возник у 85-летнего мужчины, который и до заражения страдал от тромбоза верхних конечностей. «Пациент показал своему врачу опухоль на левой руке и был госпитализирован, после чего ему диагностировали тромбоз верхней части руки и асимптоматическое заражение коронавирусом», — говорит ассистент профессора Пайал Парих, работавший над исследованием.

По статистике, лишь 10% всех тромбозов поражают верхние конечности, и такой тромбоз может быть более опасен, говорит доктор. «Это вызывает опасения, потому что в 30% случаев тромб может добраться до легких и потенциально стать причиной смерти», — говорит он.

Непонятная опухоль, таким образом, может служить симптомом заражения коронавирусом, а медикам рекомендуют проверять пациентов, которые жалуются на опухоли, на тромбоз глубоких вен.

Парих также обращает внимание, что если у пациента до заражения диагностировали тромбоз, то после заражения велика вероятность образования новых тромбов.

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