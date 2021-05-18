На АлиЭкспресс проходит секретная распродажа

Если вы любите секреты и шоппинг, то эта новость для вас. На AliExpress с 17 мая по 6 июня проходит секретная распродажа. Каждый день на портале предлагается три популярных товара по уникальной цене. По ней они будут доступны только в этот день, а в следующие появятся три новых топ-товара.
и пользоваться промокодами. Мы так же подготовили специальные промокод для новичков newsmailru100trends, которыйдает скидку 250 рублей при заказе от 750 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и СНГ. Внимание, количество активаций ограничено!
Для того же, чтобы увидеть секретные товары просто введите в поисковой строке на AliExpress слово «хочу» и вы увидите уникальные предложения текущего дня.
Раскроем несколько секретных товаров, которые будут продаваться с хорошей скидкой в определенные дни.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину,
примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален
надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные
вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды
— экономичный вариант глубокой очистки воды.
Если же вам не хочется ждать заманчивых предложений несколько дней, то советуем обратить внимание на собранные нами самые популярные товары на AliExpress, которые прямо сейчас продаются с отличными скидками!
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!
Сумка отличного качества. Пошив, материал, цвет на высоком уровне не пожалел, что выбрал её. 6 основных и 1 сетчатый карман. Брал для спортзала очень компактно и практично. Все что необходимо помещается без проблем. Однозначно советую.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
Дети тоже мечтают о смарт-часах, и порадовать их можно отличным вариантом по суперцене с поддержкой сим-карты, встроенной камерой, функцией родительского контроля и отслеживанием местоположения. И это - в дополнение ко всем стандартным функциям смарт-часов. Настоящая находка, которая поможет меньше волноваться за детей, когда они не рядом. Кстати, на часы действует экспресс-доставка. Курьер привозит их на дом за 3-4 дня.
Часики пришли за 4 дня, доставка из России, привез курьер (бесплатно), все соответствует описанию и внешне, и по функциям, сим-карту мини, но не микро, вставили, все работает, сопрягала часы со своим андроидом, родительский контроль есть, много функций по отслеживанию ребенка. Малость повозилась с настройками, кодом, записной книжкой. Нет функции пропущенный звонок. Камера не очень, но все же фотографирует. Зарядка особенная, на магните, держится хорошо, заряжаются часа 3 и работают более 12 часов, в принципе нормально. Звонок при вызове нормальный, но по ходу только 1 мелодия, или я еще не разобралась, при общении слышу ребенка хорошо. Ребенок доволен, я тоже. За такие деньги всем советую.
Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!
Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Данная модель — простой и практичный, предельно универсальный костюм, который одинаково эффективно защитит от осадков, ветра и насекомых. Станет настоящей находкой не только для рыболовов и охотников, но также для грибников, активных туристов, лесников и всех, кто длительное время пребывает на природе.
Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..
Эти сумки делаются из оксфордской ткани, которая предотвратит намокание содержимого рюкзака при небольшом дожде. Элегантный дизайн подарит вам радость не только от качества сделанного товара, но и от его внешнего вида. В данном рюкзаке есть карманы и место как для больших, так и для маленьких предметов. Специальная технология от краж защитит ваши вещи, пока вы находитесь в путешествии или просто едете в метро. Крепкие молнии и высококачественные ткани делают рюкзак более износостойким и долговечным. Усиленный наплечный ремень увеличивает грузоподъемность сумки. При настройке соединения съемного плечевого ремня используется деликатная фурнитура в сочетании с прочными швейными нитями для большей долговечности. Рюкзак идеально подходит для школы, походов, путешествий, кемпинга, однодневных поездок, он прост в применении и ношении с собой. Заказывайте с функцией ускоренной доставки.
Классный рюкзак, выглядит стильно, очень круто смотрится в комплекте с черным комбинезоном из софтшелла, такая же гладкая ткань. Вместительный, входят документы А4. Привезли в Томск курьером очень быстро, даже недели не прошло с момента заказа. Я очень довольна, спасибо продавцу.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.
Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.
Бесшовный комплект для фитнеса и йоги. В наборе на алиэкспресс — до пяти элементов одежды. Вы можете ходить на занятия и выбирать, что именно наденете на тренировку в зависимости от ее интенсивности. Идеальная посадка по фигуре. Костюм практически не ощущается на теле, плотно облегающая ткань не сковывает движений. Комплект легко стирается и быстро сохнет, высокотехнологичный материал за считанные минуты отводит влагу — тренируйтесь без следов пота при интенсивных тренировках. Не требует глажки. Действует функция ускоренной доставки.
Костюм качественный, нет никакого запаха, добрался до меня быстро в целости и сохранности. Подошел идеально, хотя я боялась, что не подойдет, так как уж очень миниатюрная: рост 150 см, вес 40 кг. Очень удобный, уже успела его потестить, позаниматься в нем. К телу очень приятный, практически не ощущается на теле, не давит, но сидит надежно. Я безумно им довольна, советую!
Этот чудесный светильник идеально подойдет для украшения вашего сада, лужайки, крыльца или двора. Если панель поглощает достаточно солнечного света в течение дня, то ночью он может непрерывно работать более 8 часов. Светильники водонепроницаемы, подходят для использования в помещении и на открытом воздухе. Вы можете купить этот товар для дома и сада с ускоренной доставкой.
Обновляя гардероб не стоит забывать и о таком важном моменте, как качественное и удобное нижнее белье. Комплект из четырех мужских хлопковых боксеров из хлопка будет отличным приобретением в любой сезон. А скидки до 40% и быстрая доставка Плюс - это именно та причина, по которой покупку нужно сделать именно сейчас.
До Москвы за 14 дней - очень быстро! Товар пришел без брака и дефектов транспортировки. Упакован в целофан и зип-пакет. Сами боксеры, как в описании, соответствуют размеру. Ткань приятная к телу, тянется, нитки не торчат, швы более менее ровные. В общем товаром довольны. После стирки форму и цвет не потеряли. Продавцу спасибо!
Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.
Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.