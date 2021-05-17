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20:34 (мск), источник: Известия

Эксперты назвали самый экологически чистый город мира

Канберра, столица Австралии, заняла первую строчку рейтинга среди лучших городов с точки зрения уровня загрязнения, площади зеленых насаждений, выбросов углекислого газа и доступности недвижимости по версии британского сайта сравнения цен Uswitch. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в издании Independent.

Данное решение аналитики обосновали тем, около 48% энергии для своих нужд город получает из экологически чистых источников.

В частности, в столице преобладает солнечная энергетика, а также установлено большое количество ветряных электростанций. Кроме того, в Канберре зафиксирован один из самых низких показателей по шкале загрязнений.

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Вторую позицию рейтинга занял испанский Мадрид, в котором эксперты выявили высокие показатели в области энергетики и транспорта. На третьей строчке рейтинга расположился еще один город Австралии — Брисбен. В десятку также вошли Дубай, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Прага, Абу-Даби и Цюрих.

«Наше исследование выявило, какие города являются лидерами в области устойчивого развития, а какие должны делать больше для улучшения воздействия на окружающую среду» — сказал эксперт по энергетике Уилл Оуэн.

В начале января был опубликован рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом, в котором Бишкек занял первое место. На втором месте оказался Кабул, а на третьем месте — Непал.

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