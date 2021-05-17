Эксперты назвали самый экологически чистый город мира

Данное решение аналитики обосновали тем, около 48% энергии для своих нужд город получает из экологически чистых источников.
В частности, в столице преобладает солнечная энергетика, а также установлено большое количество ветряных электростанций. Кроме того, в Канберре зафиксирован один из самых низких показателей по шкале загрязнений.
Вторую позицию рейтинга занял испанский Мадрид, в котором эксперты выявили высокие показатели в области энергетики и транспорта. На третьей строчке рейтинга расположился еще один город Австралии — Брисбен. В десятку также вошли Дубай, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Прага, Абу-Даби и Цюрих.
«Наше исследование выявило, какие города являются лидерами в области устойчивого развития, а какие должны делать больше для улучшения воздействия на окружающую среду» — сказал эксперт по энергетике Уилл Оуэн.
В начале января был опубликован рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом, в котором Бишкек занял первое место. На втором месте оказался Кабул, а на третьем месте — Непал.