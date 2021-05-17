Смертельный стресс. Длинный рабочий день ежегодно убивает более 700 тыс. человек
Чрезмерно длинные рабочие дни убивают сотни тысяч человек в год, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первое исследование такого рода, оно было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ).
В докладе сказано, что в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Юго-Восточной Азии (где крупнейшей страной является Индия) и в Западно-Тихоокеанском регионе (к нему по классификации ВОЗ относится Китай). По данным исследования, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%.
Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста.
В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью.
Исследование не охватывает период пандемии коронавируса, но эксперты ВОЗ уверены, что она лишь ухудшит ситуацию.
Собранные данные выявили, что в случае если человек работает 55 часов в неделю или больше, риск инсульта повышается на 35%, а инфаркта — на 17% по сравнению с рабочей неделей, состоящей из 35−40 часов.
При этом число людей, которым приходится работать больше обычной 40-часовой недели, растет — и сейчас составляет примерно 9% населения планеты, отмечают в ВОЗ.
«Я больше не сижу целый день в зуме»
В апреле в соцсети LinkedIn появилась запись 45-летнего пользователя Джонатана Фростика, которая широко разошлась по другим платформам. В своем посте Фростик описал первый звоночек, показавший ему, что он слишком много работает.
Он — программный менеджер в банке HSBC. В одно из воскресений он сел за рабочий стол у себя дома, чтобы подготовиться к предстоящей неделе, но вдруг почувствовал сдавленность в груди и пульсацию в горле и в руке. Ему стало трудно дышать. «Я пошел в спальню, чтобы прилечь. Жена вызвала скорую», — рассказал Фростик. Это был инфаркт. Поправившись, Джонатан решил кардинально пересмотреть свой подход к работе. «Я больше не сижу целыми днями в зуме», — говорит он.
История Фростика нашла отклик у сотен пользователей соцсетей. Многие тоже поделились тем, насколько они загружены на работе, и как это отражается на их состоянии здоровья.
И хотя Фростик ясно дал понять, что не обвиняет работадателя в своих чрезмерных рабочих часах, многие придерживаются другого мнения. «Компании выжимают из людей все по максимуму, не задумываясь об их состоянии», — написал один пользователй.
В банке HSBC сказали, что желают Фростику скорейшего выздоровления.
Мы осознаем важность здоровья и благополучия нашего персонала и соблюдения правильного баланса между работой и личной жизнью. В последние годы мы предпринимаем еще больше усилий в этом направлении. Широкий отклик общественности [на ситуацию Джонатана Фростика] показал, что люди озабочены, и мы призываем всех ставить во главу угла свои здоровье и благополучие.
Эксперты ВОЗ говорят, что в условиях пандемии те, кто не потерял работу, стали трудиться еще больше. Это связано с тем, что люди перешли на работу из дома, где можно засидеться за компьютером дольше обычного, а пойти при этом некуда.
«У нас есть данные, подтверждающие, что во время национальных локдаунов продолжительность рабочего дня увеличивалась в среднем на 10%», — говорит сотрудник ВОЗ Франк Пега.
Доклад организации также указывает, что долгие рабочие часы становятся причиной трети всех заболеваний, связанных с условиями труда.
По мнению исследователей, к такому результату приводят две причины. Первая заключается в реакции организма на стресс, вторая — в том, что человек, засиживаясь за работой, начинает больше курить, употреблять нездоровую пищу, меньше двигаться, недосыпать, а в качестве отдыха потребляет больше алкоголя.
По данным Национального бюро статистики Британии, британцы, работающие в период пандемии из дома, в среднем перерабатывают шесть часов в неделю, не получая за них плату. Те, кто продолжает ходить на службу, «дарят» работодателю 3,6 часа в неделю.
ВОЗ призывает работодателей обратить на новый доклад самое пристальное внимание при оценке профессиональных рисков для здоровья своих сотрудников.
Ограничение рабочих часов может быть даже выгодно работодателям, так как в меньший временной промежуток эффективность персонала может возрасти, считает Франк Пега из ВОЗ.
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