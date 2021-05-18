Древний монстр: найденный в Австралии череп принадлежал неизвестному виду рептилий
Насчитывающий восемь миллионов лет череп крокодила, найденный в Австралии, принадлежал доселе неизвестному науке виду, установили ученые.
Во время загрузки произошла ошибка.
Череп был обнаружен в 2009 году в богатой останками ископаемых животных местности Алкута примерно в 200 км от города Алис-Спрингс. До сих пор считалось, что он принадлежал крокодилу одного из известных видов рода Baru.
Обладатель черепа относился к новому виду того же рода древних рептилий, уточнили недавние исследования.
Виду еще предстоит присвоить имя. Ожидается, что это будет сделано в 2022 году.
В Австралии открыта постоянная выставка ископаемых останков крокодилов Baru.
Доктор Адам Йейтс, старший куратор отдела геологии и палеонтологии музея и художественной галереи Северной Территории, заявил Би-би-си, что череп из Алкуты — самая хорошо сохранившаяся часть крокодила рода Baru из найденных до сих пор.
«Он несет информацию о виде живых существ, некогда населявших центральную Австралию, о чем мы прежде не подозревали. Сегодня довольно сложно представить в центральной Австралии реки, достаточно полноводные, чтобы в них могли обитать крокодилы», — говорит он.
«Это еще одна нить в ткани нашего знания о том, как развивалась с течением времени австралийская фауна», — добавил Адам Йейтс.
Охотник на крупную добычу
О том, что крокодилы рода Baru жили в этой части материка миллионы лет назад, известно давно, но череп из Алкуты принадлежал представителю до сих пор не описанного и не названного вида, определенно отличавшегося от ближайших сородичей, говорит доктор Йейтс.