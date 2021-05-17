В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

«Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире», — сказал он.
По его словам, во многих странах ситуация с COVID-19 вызывает обеспокоенность.
Ранее, 12 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о снижении числа заболевших COVID-19 в России. Министр сообщил, что на сокращение случаев частично повлияли дополнительные майские выходные. Кроме того, Мурашко отметил хороший темп вакцинации в России.
В тот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что Россия проходит фазу стабилизации по COVID-19, существует тенденция к снижению заболеваемости.
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.
В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».