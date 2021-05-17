В звонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно

«Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео. Это позволило выйти на новый для соцсетей уровень и объединять в одном звонке “ВКонтакте” тысячи пользователей», — сказал Тоболь.
Такое количество участников звонка даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. Проводить онлайн-встречи на базе звонков «ВКонтакте» смогут не только организации с большими ресурсами, но и каждый пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией.
В звонках «ВКонтакте» бесплатно представлены все привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций, ограничений по длительности звонка нет. Присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка. Кроме того, в звонках «ВКонтакте» работает продвинутое шумоподавление.