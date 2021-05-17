Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
15Праздничный салют в честь Дня Победы
22:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В звонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно

Этим летом соцсеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки для 2048 человек одновременно, сообщил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++.

Источник: Reuters

«Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео. Это позволило выйти на новый для соцсетей уровень и объединять в одном звонке “ВКонтакте” тысячи пользователей», — сказал Тоболь.

Такое количество участников звонка даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. Проводить онлайн-встречи на базе звонков «ВКонтакте» смогут не только организации с большими ресурсами, но и каждый пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией.

В звонках «ВКонтакте» бесплатно представлены все привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций, ограничений по длительности звонка нет. Присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка. Кроме того, в звонках «ВКонтакте» работает продвинутое шумоподавление.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
ЕС продлил санкции против российских хакеров на год
Путин поручил обеспечить учет домашних животных
«Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию в июне
Специалисты назвали самый экологически чистый город мира
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении Авраама Руссо
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Здоровье
Названа группа крови, защищающая от ковида Шансы заразиться коронавирусной инфекцией во многом зависят от того, какой вариант гена, определяющего группу крови, вам достался.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Авто
Тимати купил маленькому сыну суперкар за 30 миллионов рублей Рэпер подарил своему ребенку родстер Lamborghini Aventador SVJ
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Дети
Боец Конор Макгрегор стал отцом в третий раз Спортсмен принимает поздравления
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь