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23:14 (мск), источник: Известия

В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей

Российские туристы готовы переплачивать за билеты для отдыха за границей из-за низкой доступности зарубежных направлений, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: AP 2021

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в настоящее время существует огромный нереализованный спрос на отдых в ряде стран, которые сделали много шагов навстречу туристам из России.

Например, Греция оперативно выдает шенгенские визы, а Тунис отменил ограничения для организованных туристов.

«Единственное, что сдерживает турпоток из России в эти страны — отсутствие перевозки. Самостоятельно улететь с пересадками, например, в Черногорию и Болгарию сейчас можно за 50−80 тыс. рублей, это в два-четыре раза выше нормы», — рассказал он.

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В особенности россияне ждут отдыха в Греции, так как там нет карантина, работают гостиницы, а квоты для российских туристов отменены, однако рейсов категорически не хватает.

«Самолеты летают заполненными под завязку, а билеты из-за огромного спроса очень дорогие: средняя цена за билет туда-обратно в Афины на июнь достигает 80 тыс. рублей. Очень редко можно “поймать” билеты за 30 тыс. Но туристы всё равно едут — и самостоятельно, и с туроператорами», — отметил он.

Разрешенных пяти рейсов не то что не хватает, это «вообще ничто» в масштабах массового туризма, рассказал Горин. Тем более что перелетов на другие греческие острова, кроме Афин, из России на данный момент нет.

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