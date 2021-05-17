23:14 (мск), источник: Известия
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Российские туристы готовы переплачивать за билеты для отдыха за границей
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По словам
«Единственное, что сдерживает турпоток из России в эти страны — отсутствие перевозки. Самостоятельно улететь с пересадками, например, в Черногорию и Болгарию сейчас можно за 50−80 тыс. рублей, это в
В особенности россияне ждут отдыха в Греции, так как там нет карантина, работают гостиницы, а квоты для российских туристов отменены, однако рейсов категорически не хватает.
«Самолеты летают заполненными под завязку, а билеты
Разрешенных пяти рейсов не то что не хватает, это «вообще ничто» в масштабах массового туризма, рассказал Горин. Тем более что перелетов на другие греческие острова, кроме Афин, из России на данный момент нет.