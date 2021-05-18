00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 мая
Триумф ленты «Летят журавли» в Каннах, подписание Тявзинского мира, день Балтийского флота и другие события этого дня в истории.
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18 мая 1595 г. русские послы подписали в Тявзине «вечный мир» со Швецией. Шведы обязались вернуть России крепость Корела, важнейший форпост обороны за Невой и последнюю русскую территорию, удержанную ими после Ливонской войны. Владея устьями Невы и Наровы, русские располагали выходами к морю. Но они не могли основать здесь свои морские гавани. Шведский флот сохранял господство на Балтике. Шведские представители добились того, что мирный договор подтвердил принцип морской блокады русского побережья в районе Ивангорода. План превращения Ивангорода в морские ворота России потерпел неудачу.
Датой рождения Балтийского флота принято считать 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 г., когда гребная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием бомбардирского капитана Петра Михайлова (сам Петр I) и поручика Александра Меншикова атаковала и захватила шведские военные суда Gaddan («Гедан» в русских источниках) и Astrild («Астрильд») в устье Невы. День был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» от 15 июля 1996 г.
18 мая 1804 года Бонапарт был провозглашен императором Наполеоном I. Французский государственный деятель и полководец, император Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte) происходил из семьи незнатного корсиканского дворянина. Наполеон был не только императором Франции, протянувшейся до левого берега Рейна, но также королем Италии, посредником Швейцарской конфедерации и протектором Рейнской конфедерации. Королями стали его братья: Жозеф в Неаполе, Луи в Голландии, Жером в Вестфалии.
18 мая 1888 года немецкий изобретатель Эмиль Берлинер представил в США первую граммофонную пластинку. Разрабатывая свою идею, Берлинер видоизменил устройство Шарля Кро, применив пластинку из цинка вместо хромовой. Валики для создания пластинок он заменил на металлические матрицы, что позволяло массово тиражировать записи. Одна матрица была способна изготовить не одну, а 500 пластинок. Игла граммофона двигалась по канавкам пластинки, воспроизводя звук, который был в десятки раз более качественным, чем записи на валиках Эдисона. К тому же пластинки служили своим хозяевам гораздо дольше, чем валики, а граммофон звучал громче, чем фонограф.
В день награждения победителей фестиваля, 18 мая 1958 года, по итогам конкурса французский драматург Марсель Ашар объявил залу: «Жюри полнометражных кинолент присуждает “Золотую пальмовую ветвь” фильму “Летят журавли” (СССР), за совокупность художественных и гуманных качеств. Мы хотели бы подчеркнуть исключительный вклад, который внесла своей игрой мадемуазель Татьяна Самойлова». Фильм собрал все главные награды Каннского фестиваля. Татьяна Самойлова получила приз за лучшую женскую роль. Специальный приз Высшей технической комиссии был присужден за операторскую работу Сергея Урусевского.
Лента Калатозова стала одной из самых успешных картин фестиваля во французском прокате за всю историю. Она собрала во Франции почти 5,5 млн зрителей. Это внимание к советской картине было воспринято как символ оттепели в разгар холодной войны.
Материал подготовлен на основе информации ИА Regnum, «РИА Новости», ТАСС, «КП», Forbes и открытых источников