Ученый объяснил взаимосвязь коронавируса и здоровья кишечника

По словам специалиста, микробиом поддерживает здоровье иммунной системы человека, не давая ей слишком остро реагировать на внешние факторы, при этом обеспечивая ее готовность защищаться от вирусов и бактерий.
«Мы знаем, что у людей, которые тяжело переносили COVID-19 и оказались в больнице, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии. Таким образом, его нарушение и эта болезнь определенно взаимосвязаны», — отметил он.
Как пояснил Спектор, факторами риска, которые могут вызвать ухудшение состояние микробиома, служат избыточный вес, диабет, социальная неустроенность и отсутствие сбалансированного питания. Кроме того, для микрофлоры кишечника вредна пища, прошедшая технологическую обработку, содержащая большое количество соли и сахара, а правильная диета способна улучшить не только физическое, но и психическое состояние человека.
Британский эксперт уточнил, что пока неизвестно, повышает ли какая-то конкретная пища риск заражения коронавирусной инфекцией, но исследования подтверждают, что для живущих в кишечнике микроорганизмов полезны овощи, фрукты и оливковое масло.
По мнению ученого, полезны для микрофлоры кишечника и в целом повышения устойчивости к болезням, в том числе к COVID-19, длительные интервалы голодания.
«Можно забыть американскую модель шестиразового питания и вернуться к двум основным приемам пищи в день. Возможно, плюс завтрак, так как микробиом кишечника справляется лучше, если у него есть перерыв хотя бы в 12 часов. Он возможен ночью, хотя и в любое другое время», — сказал Спектор.
11 мая исследователи факультета стоматологии Университета Макгилла (Канада) и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации «Хамад» (Катар) опубликовали исследование о связи пародонтита (хронического воспаления десен) с осложнениями COVID-19. Оказалось, что у зараженных коронавирусом с пародонтитом в 8,81 раза выше риск летального исхода, чем у людей со здоровыми деснами.