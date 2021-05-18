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01:44 (мск), источник: Известия

Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

Количество случаев мошенничества в 2021 году приблизится к значениям 2019-го, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Тогда число заявлений в полицию достигло 12 тыс., что на 17% выше, чем в 2020 году, а объем мошенничеств составил 8 млрд рублей, оказавшись на 32% больше, чем в 2020-м, ранее сообщали в организации.

Источник: Известия

В крупнейших страховых компаниях назвали самые популярные виды обмана. С полисом каско злоумышленники часто инсценируют угон дорогостоящих машин, а затем перевозят их, например, в Таджикистан, Туркмению или Афганистан, рассказал заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.

В ОСАГО же одна из основных схем мошенничества — оформление полиса «задним числом», то есть попытка застраховать ТС уже после ДТП, чтобы переложить расходы на страховую компанию. Однако время аварии проясняется на стадии урегулирования убытков, события получается отследить по камерам видеонаблюдения или с устройств других машин, сообщил врио генерального директора АО «ГСК «Югория» Михаил Косенко.

Активизация мошенничеств в том числе связана с падением реально располагаемых доходов населения. Часто сумму страховых выплат намеренно завышают и обычные граждане, даже не считая это незаконным, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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