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09:53 (мск), источник: РБК

Умерла известный автор детективов Екатерина Вильмонт

На 76-м году жизни скончалась автор романов и детских детективов Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Источник: РИА "Новости"

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что более двадцати лет сотрудничества с Вильмонт стали для них счастливым и ярким временем.

О причинах смерти писательницы и дате похорон пока не сообщается.

Екатерина Вильмонт родилась в Москве в 1946 году в семье переводчиков. Свою писательскую карьеру она начала в 50 лет. В 1995 году вышло ее первое произведение — «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Следующей книгой Вильмонт стал детектив для детей. За семь лет писательница опубликовала 40 детских детективный повестей, а затем вернулась к написанию женских романов. Одно из ее произведений стало основой фильма «Три полуграции» (2006).

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