11:08 (мск), источник: Life.ru
В Турции решили предложить россиянам «германский формат» отдыха
Он основан на приоритетности подготовки в первую очередь тех зон отдыха, которые интересуют именно туристов из РФ.
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Турция представит России новый формат отдыха, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.
В связи с этим власти подготовят специальный документ, который будет представлен в Москве. Согласно ему, в Турции постараются поддерживать
Страна постепенно начала снимать введённые
Российская делегация отправится в Турцию для оценки возможности возобновления туров. Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня