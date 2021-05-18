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11:08 (мск), источник: Life.ru

В Турции решили предложить россиянам «германский формат» отдыха

Он основан на приоритетности подготовки в первую очередь тех зон отдыха, которые интересуют именно туристов из РФ.

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Источник: AP 2021

Турция представит России новый формат отдыха, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.

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В связи с этим власти подготовят специальный документ, который будет представлен в Москве. Согласно ему, в Турции постараются поддерживать санитарно-эпидемиологические стандарты на высоком уровне на тех курортах, в которых больше всего заинтересованы россияне, например в Эгейском и Средиземноморском регионе.

Страна постепенно начала снимать введённые из-за вспышки коронавируса ограничения. Турецкое государство заинтересовано в том, чтобы привлекать иностранных туристов, в том числе россиян, и делать спокойным их пребывание на курортах. Чтобы представители России имели возможность лично удостовериться в безопасности отдыха, делегация из столицы РФ приглашена на турецкие курорты.

Российская делегация отправится в Турцию для оценки возможности возобновления туров. Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением.

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