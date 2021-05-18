11:20 (мск), источник: Life.ru
Россиян предупредили о необычных схемах обмана на кассе супермаркета
И рассказали о наиболее эффективном способе противостояния мошенничеству.
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Несмотря на наличие на кассе «умного» оборудования, программ мониторинга и электронных весов, способов обмана потребителей остаётся
«Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается
Храмова уточнила, что добавить лишнюю позицию в чек можно вручную или с помощью сканера. Ещё одним способом обмана покупателей является неправильная сдача. Установить факт «ошибки» со сдачей не в пользу покупателя можно, «сняв кассу», то есть выявив излишки денежных средств в кассовом аппарате.
Эксперт также рассказала, что кассир может отсканировать свою карту для начисления бонусов вместо карты клиента. Ещё один способ наживы, который используют недобросовестные сотрудники магазинов, — отмена покупки. Чтобы помешать этому, эксперт советует дождаться, когда чек будет напечатан: пока чек не напечатан, операция не прошла.
Храмова рекомендует сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы, потому что на данный момент это наиболее эффективный способ противостояния кассовому мошенничеству.