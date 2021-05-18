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11:20 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о необычных схемах обмана на кассе супермаркета

И рассказали о наиболее эффективном способе противостояния мошенничеству.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на наличие на кассе «умного» оборудования, программ мониторинга и электронных весов, способов обмана потребителей остаётся по-прежнему много. О них рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

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«Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — пояснил эксперт.

Храмова уточнила, что добавить лишнюю позицию в чек можно вручную или с помощью сканера. Ещё одним способом обмана покупателей является неправильная сдача. Установить факт «ошибки» со сдачей не в пользу покупателя можно, «сняв кассу», то есть выявив излишки денежных средств в кассовом аппарате.

Эксперт также рассказала, что кассир может отсканировать свою карту для начисления бонусов вместо карты клиента. Ещё один способ наживы, который используют недобросовестные сотрудники магазинов, — отмена покупки. Чтобы помешать этому, эксперт советует дождаться, когда чек будет напечатан: пока чек не напечатан, операция не прошла.

Храмова рекомендует сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы, потому что на данный момент это наиболее эффективный способ противостояния кассовому мошенничеству.

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