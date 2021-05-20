На АлиЭкспресс распродают популярные товары для дома. Что случилось
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Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
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Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Этот чудесный светильник идеально подойдет для украшения вашего сада, лужайки, крыльца или двора. Если панель поглощает достаточно солнечного света в течение дня, то ночью он может непрерывно работать более 8 часов. Светильники водонепроницаемы, подходят для использования в помещении и на открытом воздухе. Вы можете купить этот товар для дома и сада с ускоренной доставкой.
Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.
Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.
Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.
Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. Упробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.
Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.
Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.