Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

По словам Путина, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией коронавируса.
«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация», — сказал президент.
Владимир Путин добавил, что в России «набирает темпы и вакцинация» от COVID-19. 10 мая он заявил, что от коронавируса привились 21,5 млн россиян.
12 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о 24 млн привившихся. В Кремле сказали, что в приведенных данных нет противоречий.
В России созданы и одобрены для применения четыре вакцины: двухкомпонентные «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт», которая была зарегистрирована последней.