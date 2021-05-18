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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

В России скоро в будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот послов.

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Источник: Агентство «Москва»

По словам Путина, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией коронавируса.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация», — сказал президент.

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Владимир Путин добавил, что в России «набирает темпы и вакцинация» от COVID-19. 10 мая он заявил, что от коронавируса привились 21,5 млн россиян.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о 24 млн привившихся. В Кремле сказали, что в приведенных данных нет противоречий.

В России созданы и одобрены для применения четыре вакцины: двухкомпонентные «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт», которая была зарегистрирована последней.

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