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13:31 (мск), источник: Известия

Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом

Уведомлять жителей России о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях будут единым сигналом «Внимание всем!». Об этом 18 мая сообщили в МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь подается один сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий», — цитирует «РИА Новости» слова представителя министерства.

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В МЧС рекомендуют внимательно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе ЧС после объявления сигнала «Внимание всем!».

Вся необходимая информация при объявлении ЧС будет транслироваться по радио и телевидению, а также передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи.

Решение о приходе к единому сигналу при ЧС было принято в связи с пандемией коронавируса, которая началась в стране в 2020 году. В ведомстве считают, что нецелесообразно давать для каждой угрозы разные сигналы оповещения, так как их невозможно будет запомнить. В связи с этим в МЧС пришли к упрощению данного сигнала.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также отменяющие их сигналы.

В декабре прошлого года сообщалось, что закон о спасательных службах вскоре может претерпеть существенные изменения. В частности, в нем появятся определения «оправданного риска» и «крайней необходимости». Это позволит руководителям операций и самим спасателям избежать ответственности в случае гибели людей. Такой документ подготовлен МЧС и одобрен комиссией правительства России по законотворческой деятельности.

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