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14:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке

В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что сегодня был опечатан Центральный детский магазин в Москве на Театральном проезде за нарушение профилактических мер.

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Источник: Московский комсомолец

Также в сообщении отмечается, что по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в отношении АО «Лубянка-девелопмент» было возбуждено административное расследование и введен временный запрет деятельности. В последующем материалы будут переданы в Тверской районный суд.

Поводом к подобным действиям послужило проведение в детском супермаркете массового мероприятия — встреча поклонников фильма «Майор Гром». В Роспотребнадзоре усмотрели нарушения мер, введенных для борьбы с коронавирусной пандемией.

Ранее сообщалось, что 16 мая на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ собралась огромная толпа. При этом большинство участников не надевали маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию.

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