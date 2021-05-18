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14:31 (мск), источник: Газета.Ру

Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, суррогатное материнство разрушает семейное единство в России и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.

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«Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», — заявил патриарх.

Также предстоятель РПЦ добавил, что внесение в российскую Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины утверждает незыблемость этого общественного института. Он подчеркнул, что считает данную поправку одной из важнейших.

Патриарх Кирилл также сказал, что конституция в нынешнем виде содержит «мощный потенциал для реформы всего корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения».

Ранее патриарх призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт. Как выяснила «Газета.Ru», церковных учреждений для детей в России около 20.

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