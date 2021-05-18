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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Вакцины помогли побороть длительный постковидный синдром

Вакцины против коронавируса оказались полезными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, которые провели исследование более 800 человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Источник: РИА "Новости"

В анализе приняли участие 812 пациентов с длительным COVID-19. Специалисты оценили выраженность 14 различных симптомов длительного COVID-19 до и после введения первой дозы мРНК-вакцины. 56,7 процента добровольцев испытали общее улучшение симптомов, 24,6 процента не сообщали ни о каких изменениях, а 18,7 процента пожаловались на ухудшение симптомов.

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В частности, как показал анализ, те, кто получил вакцину Moderna, с большей вероятностью испытали улучшение таких симптомов, как усталость, «мозговой туман» и мышечная боль, и с меньшей вероятностью сообщали об ухудшении самочувствия. По словам специалистов, хотя не существует специфического лечения постковидного синдрома, результаты показывают, что такая терапия теоретически возможна.

Согласно сообщениям участников, действие вакцины было временным, так как симптомы вновь стали проявляться ко времени получения второй дозы, а также через некоторое время после нее. По мнению исследователей, вакцины против COVID-19 помогли перезагрузить иммунную систему, дав организму понять, что его защитные силы должны реагировать именно на вирус, а не на собственные ткани и органы.

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