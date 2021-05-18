Достойнейший гость «Вечернего Урганта»: всё, что хотели знать о Понасенкове, но боялись спросить

Каждый, кто смотрел хоть одно видео с Понасенковым, прекрасно понимал, что от встречи историка с Ургантом не стоит ждать ничего, кроме новых мемов, и «маэстро» не подвёл. За несколько минут Евгений успел поставить Ивана в неловкое положение, слегка унизить его и саму программу. Напряжение становилось больше с каждой новой репликой историка. Ближе к концу Иван заинтересовался перстнями гостя. Оказалось, Евгений надел их ради публики, ведь те «пришли смотреть на достойнейшего».
Кроме того, Евгений рассказал, в чём секрет его прогулок и почему они так нравятся пользователям соцсетей. Всё просто — осознанность и размышления об истории.
Так в этом и секрет, потому что, когда вы ходите, вы наполнены, вы понимаете, когда в вас отзвуком отражается, звучит поэзия, история, тогда за этим интересно наблюдать.
Появление Понасенкова в эфире телеканала как нельзя лучше передаёт его характер. Сам Евгений называет себя историком, политологом, режиссёром, драматическим тенором, актёром, поэтом, литератором и, конечно, блогером. Человек-мем ведёт YouTube-канал «Канал здравого смысла». Видео именно оттуда стали нескончаемым источником контента для создателей мемов. К примеру, один фрагмент из видео Понасенкова.
Подобных видео Евгения, которые тут стали вирусными, за последние пару лет уже так много, что «маэстро» по праву начали называть человеком-мемом. Впрочем, Понасенков появляется в инфополе не только с шутками — в 2020 году имя историка не раз фигурировало в ходе дела доцента-расчленителя Соколова.
О личной жизни Понасенкова известно немного, тем более что в Сети постоянно появляется противоречивая информация. Считается, что он холост и не имеет детей.
Также «маэстро» закончил пять курсов истфака МГУ и не стал забирать готовый диплом из-за конфликта с руководством университета. Причина неизвестна, однако вскоре он стал писать колонки для разных изданий, в том числе «Коммерсант — власть». Сам Понасенков называет себя крупнейшим специалистом по эпохе Наполеона, но его научные издания не раз подвергались жестокой критике.
Понасенков пытается выдать за открытия сюжеты и факты, о которых профессиональной историографии известно лет 100, 110, 120.