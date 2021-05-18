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16:33 (мск), источник: Forbes

Места знать надо: самые необычные пункты вакцинации в разных странах

Помимо стандартных прививочных пунктов в больницах и специализированных центрах, в разных странах власти открывают временные центры вакцинации. Необычные места для вакцинации — в фотогалерее Forbes.

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AP 2021
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Италия — библиотека Неврологического института Карло Беста

Один из семи центров вакцинации в Милане, Италия, развернувшийся в библиотечных помещениях Неврологического института Карло Беста (Istituto Neurologico Carlo Besta).

AFP 2021
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Великобритания — Личфилдский собор

Личфилдский собор в Стаффордшире, Англия, — одно из многих необычных мест, которые были адаптированы для вакцинации во время пандемии COVID-19.

AP 2021
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Германия — супермаркеты

Жители ждут своей очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса в одном из местных супермаркетов.

Reuters
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Канада — ипподром

Жокей-клуб Онтарио (Канада) Woodbine Entertainment разместил в главном зале ипподрома временный пункт вакцинации населения.

AP 2021
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Индия — общественная парковка

В Мумбаи, Индия, где особенно тяжелая ситуация с коронавирусом, вакцинацию проводят даже на общественных парковках.

AP 2021
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Германия — автостоянка

Временный центр вакцинации на подземной автостоянке в Эберсберге недалеко от Мюнхена, Германия.

Reuters
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Бразилия — Национальный музей Бразилии

В Рио-де-Жанейро всех желающих вакцинируют в Национальном музее Бразилии.

РИА "Новости"
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Россия — медицинский поезд «Академик Федор Углов»

В российском поселке Куйтун в Иркутской области местные жители могут пройти вакцинацию от коронавируса в медицинском поезде «Академик Федор Углов» на ж/д станции. Кроме того, передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» периодически курсирует по станциям Восточно-Сибирской железной дороги для вакцинации всех желающих.

AFP 2021
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США — Нью-Йоркский метрополитен

В Нью-Йорке, США, жители города и все желающие могут получить прививку от коронавируса во временном пункте вакцинации на станции метро 34th street (Metropolitan Transportation Authority).

AFP 2021
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США — бейсбольный стадион «Сэфико-филд»

В Сиэтле (Вашингтон, США) на бейсбольном стадионе «Сэфико-филд» (Safeco Field) между играми местные жители могут привиться от COVID-19.

AFP 2021
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Камбоджа — парк Пномпеня

В одном из парков Пномпеня, Камбоджа, местные жители выстраиваются в очередь, чтобы получить прививку, согласно приказу премьер-министра страны Хун Сена по проведению общенациональной кампании вакцинации против COVID-19.

AFP 2021
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США — школьный автобус

В одном из городов Калифорнии (США) — Инглвуде — курсирует школьный автобус, переоборудованный под мобильный пункт вакцинации граждан от коронавируса.

Несмотря на мировые усилия по вакцинации, коронавирусная инфекция не сдается и продолжает терроризировать страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились уже более 163,6 млн человек, а свыше 3,39 млн умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания уже долгое время остаются США, где на 18 мая выявили 32,99 млн зараженных. Индия находится на втором месте (25,2 млн), на третьем — Бразилия (15,6 млн), на четвертом — Франция (5,9 млн), на пятом — Турция (5,1 млн).

Чтобы остановить пандемию, власти большинства стран активно призывают население делать прививки от коронавируса. Мировым лидером по количеству примененных доз в пересчете на численность населения стабильно остается Израиль. По данным на 1 апреля, этот показатель достигал в Израиле 111 доз на 100 человек, а хотя бы одну аппликацию вакцины на то время получили более 56% населения Израиля, завершили курс иммунизации 51,67% граждан.

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