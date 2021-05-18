Места знать надо: самые необычные пункты вакцинации в разных странах

Несмотря на мировые усилия по вакцинации, коронавирусная инфекция не сдается и продолжает терроризировать страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились уже более 163,6 млн человек, а свыше 3,39 млн умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания уже долгое время остаются США, где на 18 мая выявили 32,99 млн зараженных. Индия находится на втором месте (25,2 млн), на третьем — Бразилия (15,6 млн), на четвертом — Франция (5,9 млн), на пятом — Турция (5,1 млн).
Чтобы остановить пандемию, власти большинства стран активно призывают население делать прививки от коронавируса. Мировым лидером по количеству примененных доз в пересчете на численность населения стабильно остается Израиль. По данным на 1 апреля, этот показатель достигал в Израиле 111 доз на 100 человек, а хотя бы одну аппликацию вакцины на то время получили более 56% населения Израиля, завершили курс иммунизации 51,67% граждан.