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18:02 (мск), источник: Газета.Ру

Акушер-гинеколог раскритиковал призыв Патриарха Кирилла ограничить суррогатное материнство

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, несмотря на разное отношение религий к суррогатному материнству, оно является законным способом преодоления бесплодия.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом врач прокомментировал призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

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«РПЦ отделена от государства и имеет право на свою позицию. Есть православная биоэтика, но наше государство многоконфессиональное и атеистическое: разные религии относятся к этому вопросу по-разному. Суррогатное материнство — это признанный, установленный законом вариант вспомогательных репродуктивных технологией, который позволяет преодолеть бесплодие», — заявил Корсак.

По его словам, библейские тексты не предполагают запрета на суррогатное материнство.

«Если исходить из Библии, Бог создал человека и благословил его размножаться. С этим человек стал жить, и дальше начинается история, где считается, что главным приоритетом является продление рода. Например, история Авраама и Сарры, у которой не было возможности иметь детей, и она предложила пойти к ее служанке — продление рода от рабыни уже тогда допускалась», — рассказал эксперт.

Он отметил, что современные технологии как раз дают людям возможность размножаться и иметь генетически своего ребенка.

«Государство заинтересовано в рождении детей, на каком основании можно запретить медицинскую помощь по строгим медицинским показаниям, которые прописаны в законе?», — заключил Корсак.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

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