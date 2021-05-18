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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка получил орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и депутат Госдумы Анатолий Карпов — тот же орден второй степени.

Источник: Пресс-служба Президента России

Чайка награжден «за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу». До 2020 года он работал Генпрокурором России. Президент награждал Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» разных степеней каждые пять лет с 2006 года.

Карпов получил награду «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Он трехкратный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Член «Единой России», входит в состав комитета по международным делам. Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени он получил в 2001 году.

Беглов награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу». Он возглавил Санкт-Петербург в 2018 году (в течение года был врио губернатора). До этого был полпредом в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также заместителем главы администрации президента. Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени он получил в 2012 году, четвертой степени — в 2006 году.

Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили зампред «Газпрома» Олег Аксютин «за большой вклад в развитие энергетики и активное участие в реализации социально-экономических проектов» и замминистра энергетики Анатолий Яновский «за большой вклад в развитие ТЭК и многолетнюю добросовестную работу».

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