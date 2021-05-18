16:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова орденами «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Полпред в
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Чайка награжден «за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу». До 2020 года он работал Генпрокурором России. Президент награждал Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» разных степеней каждые пять лет с 2006 года.
Карпов получил награду «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Он трехкратный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Член «Единой России», входит в состав комитета по международным делам. Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени он получил в 2001 году.
Беглов награжден «за большой вклад в
Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили зампред «Газпрома» Олег Аксютин «за большой вклад в развитие энергетики и активное участие в реализации