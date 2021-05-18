17:09 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор оценил опасность «черной плесени»
«Черная плесень» обычно не вызывает заболевания, однако провоцирует аллергию. Как инфекция она проявляется в единичных случаях, сообщили в
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Как уточняется, вред для здоровья она может нанести, если человек страдает глубоким иммунодефицитом. Заболевания характерны больше для жителей стран
«“Черная плесень” — это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды. Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — отметили в Роспотребнадзоре.
Накануне в России зафиксировали случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии.
По словам заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николая Климко, исключать возможность заражения ряда пациентов нельзя, уточнил он. В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом, отметил специалист. У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета.
В свою очередь, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко указал, что грибок «черная плесень», который появлялся на теле заболевших коронавирусом в Индии, не передается по воздуху, поэтому не стоит нагнетать ситуацию.
9 мая стало известно, что на фоне пандемии коронавируса в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза — редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами, которое еще называют черной плесенью. Уточняется, что чаще всего мукормикоз выявляют у пациентов с COVID-19 и у тех, кто недавно выздоровел. Сообщается о летальных случаях после данного заболевания.