Жительнице США прислали из Германии потерянное 35 лет назад кольцо

Эми Уайлдман из американского штата Висконсин воссоединилась со своим именным школьным кольцом, которое она потеряла во время поездки в Германию в 1986 году.
Женщина не надеялась когда-либо увидеть его снова, а потому давно забыла о пропаже. Но спустя 35 лет с ней связалась Даниэла Шмидт-Мюллер из Мюнхена, которая обнаружила украшение у железнодорожной станции еще в 1988 году.
Даниэла рассказала, что все эти годы хранила кольцо у себя в надежде когда-нибудь вернуть его владельцу. Во время локдауна в этом году она перебирала свои вещи, снова наткнулась на кольцо и решила обратиться за помощью к своим детям и современным технологиям. Сын Даниэлы смог прочитать старую гравировку с названием школы, годом выпуска и именем ученицы, потерявшей украшение.
Через Facebook семья из Германии обратилась к сотруднику школьного округа Висконсин-Хайтс Беву Уэйлену с просьбой о помощи в поисках бывшей ученицы.
Перебрав несколько вариантов, они вышли на Эми Уайлдман, которая подтвердила, что кольцо принадлежит ей. В итоге кольцо отправилось к своей владелице в конверте, и через четыре месяца Эми смогла воссоединиться со своим потерянным украшением, сообщает WKOW-TV.