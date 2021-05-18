17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы пять диких животных, которых больше всего хотят видеть на фото
Теперь эти животные будут представлять «всю природу» в целом
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Британский фотограф и журналист Грэм Грин в апреле прошлого года запустил проект «Новая большая пятерка», направленный на привлечение внимания к проблемам диких животных по всему миру. В рамках проекта пользователям Сети предлагалось выбрать пять животных, которых они бы хотели чаще видеть на снимках. Всего в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек.
Эти животные также находятся в списке Международного союза охраны природы как ключевые виды, которым грозит исчезновение, пишет The Guardian.
Теперь животных из «Новой большой пятерки» будут позиционировать как представителей всей дикой природы и рассказывать о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться
Проект Грина поддержали более 250 фотографов, зоозащитников и благотворительных организаций, а также музыкант Моби, телеведущий Бен Фогл, актриса Джоанна Ламли и посол мира ООН Джейн Гудолл.
Уточняется, что список «Большая пятерка» является традиционным у охотников и уходит корнями в колониальную эпоху. В него входят те животные, на которых наиболее сложно охотиться: слоны, львы, носороги, леопарды и буйволы. Сегодня этот термин широко используется в африканских сафари.
Названием «Новая большая пятерка» Грин решил обыграть этот традиционный термин охотников и призвать людей не стрелять в животных, а фотографировать их.
Екатерина Гура