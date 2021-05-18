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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы пять диких животных, которых больше всего хотят видеть на фото

Теперь эти животные будут представлять «всю природу» в целом

5
фотографий
5
фотографий

Британский фотограф и журналист Грэм Грин в апреле прошлого года запустил проект «Новая большая пятерка», направленный на привлечение внимания к проблемам диких животных по всему миру. В рамках проекта пользователям Сети предлагалось выбрать пять животных, которых они бы хотели чаще видеть на снимках. Всего в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек.

В пятерку самых популярных диких животных вошли слон, лев, белый медведь, горилла и тигр.

Эти животные также находятся в списке Международного союза охраны природы как ключевые виды, которым грозит исчезновение, пишет The Guardian.

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Теперь животных из «Новой большой пятерки» будут позиционировать как представителей всей дикой природы и рассказывать о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться из-за браконьерства, военных конфликтов, незаконной торговли дикими животными и чрезвычайных климатических ситуаций.

Проект Грина поддержали более 250 фотографов, зоозащитников и благотворительных организаций, а также музыкант Моби, телеведущий Бен Фогл, актриса Джоанна Ламли и посол мира ООН Джейн Гудолл.

Уточняется, что список «Большая пятерка» является традиционным у охотников и уходит корнями в колониальную эпоху. В него входят те животные, на которых наиболее сложно охотиться: слоны, львы, носороги, леопарды и буйволы. Сегодня этот термин широко используется в африканских сафари.

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Названием «Новая большая пятерка» Грин решил обыграть этот традиционный термин охотников и призвать людей не стрелять в животных, а фотографировать их.

Екатерина Гура

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