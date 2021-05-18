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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

У берегов Калифорнии заметили редкого белоснежного дельфина (видео)

С 2018 года он лишь трижды попадался на глаза людям.

В середине мая у побережья Лагуна-Бич в калифорнийском городе Дайна-Пойнт члены туристической компании Dana Wharf Whale Watch, занимающейся турами по наблюдению за китами, заметили стаю из 40 дельфинов, среди которых был один совершенно белый.

Редкого морского обитателя сняли на фото и видео и позже опубликовали на Facebook. По словам эколога Лауры Лопес, этого уникального дельфина впервые заметили недалеко от берега в 2018 году. Но с тех пор он только трижды попадался на глаза рыбакам и туристам.

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Лопес уточнила, что белый окрас дельфина вызван не альбинизмом, а лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Екатерина Гура

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