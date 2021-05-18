17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
У берегов Калифорнии заметили редкого белоснежного дельфина (видео)
С 2018 года он лишь трижды попадался на глаза людям.
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В середине мая у побережья
Редкого морского обитателя сняли на фото и видео и позже опубликовали на Facebook. По словам эколога Лауры Лопес, этого уникального дельфина впервые заметили недалеко от берега в 2018 году. Но с тех пор он только трижды попадался на глаза рыбакам и туристам.
Лопес уточнила, что белый окрас дельфина вызван не альбинизмом, а лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.
Екатерина Гура