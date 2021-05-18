18:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Тирольский Китеж. Из-под воды появилась итальянская деревня, затопленная 70 лет назад
Ремонтные работы на водохранилище в Италии явили миру деревню, остававшуюся под водой семь десятков лет.
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Искусственное озеро
Но когда водохранилище временно осушили, взглядам местных жителей открылись остатки деревни Курон, в которой обитали сотни людей, пока ее не затопили в 1950 году, чтобы построить ГЭС.
Озеро
На снимках в социальных сетях видны ступени, подвалы и стены на осушенном дне водоема рядом с основанием церковного шпиля.
Местная жительница Луиза Ассолини написала в «Твиттере», что «испытала странное чувство», прогуливаясь среди руин бывшей деревни.
Деревня Курон была затоплена, когда власти решили построить плотину и соединить два природных озера в большое водохранилище — невзирая на протесты местных жителей.
На дне оказались более 160 домов. Их обитателей обеспечили новым жильем. Некоторые захотели остаться в новом поселке, построенном неподалеку.
Летом окрестности озера популярны у любителей пешего туризма. Зимой каждый приезжий считает своим долгом добраться по льду до знаменитого шпиля.