22:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Евровидение-2021». Прямая трансляция первого полуфинала
С 18 по 22 мая Первый канал показывает полуфиналы и финал «Евровидения-2021» в своих официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках.
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Первый полуфинал «Евровидения-2021» начался 18 мая в 22:00.
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе с песней Russian Woman («Русская женщина»), выступит в первом полуфинале под третьим номером.