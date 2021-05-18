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22:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Евровидение-2021». Прямая трансляция первого полуфинала

С 18 по 22 мая Первый канал показывает полуфиналы и финал «Евровидения-2021» в своих официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках.

Первый полуфинал «Евровидения-2021» начался 18 мая в 22:00.

Во время загрузки произошла ошибка.

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе с песней Russian Woman («Русская женщина»), выступит в первом полуфинале под третьим номером.

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