22:21 (мск), источник: ТАСС
Умер Чарльз Гродин, снимавшийся в «Бетховене» и «Успеть до полуночи»
Актеру было 86 лет.
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ТАСС, 18 мая. Американский актер Чарльз Гродин умер во вторник в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.
Гродин получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Уловка-22» (Catch-22, 1970), «Разбивающий сердца» (The Heartbreak Kid, 1972), «Успеть до полуночи» (Midnight Run, 1988), «Бетховен» (Beethoven, 1992) и других. Также он участвовал в спектаклях на Бродвее. Наиболее известные его работы — роли в спектаклях «Чин-чин» (Tchin-Tchin, 1962), «В это же время в следующем году» (Same Time Next Year, 1975). Кроме того, Гродин вел свое
В 1977 актер получил
Как сообщил сын Гродина, причиной смерти актера стал рак костного мозга.