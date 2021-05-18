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22:21 (мск), источник: ТАСС

Умер Чарльз Гродин, снимавшийся в «Бетховене» и «Успеть до полуночи»

Актеру было 86 лет.

Источник: Getty Images/AFP

ТАСС, 18 мая. Американский актер Чарльз Гродин умер во вторник в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Гродин получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Уловка-22» (Catch-22, 1970), «Разбивающий сердца» (The Heartbreak Kid, 1972), «Успеть до полуночи» (Midnight Run, 1988), «Бетховен» (Beethoven, 1992) и других. Также он участвовал в спектаклях на Бродвее. Наиболее известные его работы — роли в спектаклях «Чин-чин» (Tchin-Tchin, 1962), «В это же время в следующем году» (Same Time Next Year, 1975). Кроме того, Гродин вел свое ток-шоу The Charles Grodin Show («Шоу Чарльза Гродина»).

В 1977 актер получил прайм-тайм премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.

Как сообщил сын Гродина, причиной смерти актера стал рак костного мозга.

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