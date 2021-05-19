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00:24 (мск), источник: ТАСС

Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение»

РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Представительница РФ прошла в финал конкурса «Евровидение-2021». Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме.

Источник: AFP 2021

«В финал прошла Россия», — объявили ведущие.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран-участниц полуфинала.

В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран-основательниц конкурса) — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, — Нидерландов.

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