00:24 (мск), источник: ТАСС
Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение»
РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Представительница РФ прошла в финал конкурса «Евровидение-2021». Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме.
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«В финал прошла Россия», — объявили ведущие.
Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей
В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран-основательниц конкурса) — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, — Нидерландов.