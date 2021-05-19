11:20 (мск), источник: Lenta.Ru
«Здесь замешаны деньги». Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Блогерша Виттория ди Савойя стала наследной принцессой Италии в 17 лет. Эта новость многих удивила:
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О роскошной жизни Виттории ди Савойи и ее семьи — в материале «Ленты.ру» из цикла о правителях разных стран.
«Это лучший подарок, который дедуля мог мне сделать», — радостно прокомментировала 17-летняя Виттория ди Савойя новость о том, что ее дед Виктор Эммануэль, принц Неаполитанский, передал ей титул, и пообещала «удвоить усилия в учебе, чтобы оправдать его надежды». «Италия не особо прогрессивна, но она будет учиться», — ответила новоиспеченная наследная принцесса на вопрос о том, готова ли страна к ее правлению.
В пользу Виттории играет растущая популярность в соцсетях. За ее жизнью в Instagram следят 47,4 тысячи подписчиков, обсуждая в комментариях не ее королевское происхождение, а красоту и стиль. Подписчикам нравятся жизнелюбие и модные эксперименты девушки: она фотографируется в майке Miss Dior, в плаще и шарфе Burberry, любит сумки Louis Vuitton, часто снимает природу, развлекается с друзьями, колесит по миру.
«В Амстердаме», «В Лас-Вегасе», «В Большом дворце в Париже» — указывает она геолокацию на снимках. «Хочу жить в этом месте всегда», — говорит она об острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, и позирует в бикини на прогретых солнцем камнях. Кавалло — остров площадью чуть более квадратного километра, где передвигаться можно только на велосипедах и электромобилях.
Блогерша увлекается искусством и модой, учится в частной школе École Diagonale, расположенной в центре Парижа, и хочет создать собственный модный бренд. Она часто приезжает в швейцарский город Гштаад навестить бабушку с дедушкой, и в
То, что Виттория лучше говорит
Изначально планировалось, что ее дебют в качестве наследницы рода Савойя состоится в 2020 году, но его отложили
Итальянцы не любят вспоминать предков Виттории. Ее прапрадед Виктор Эммануил умер в изгнании в Египте в 1947 году. За четыре года до этого он бросил армию и бежал из Италии, опасаясь преследования немецких нацистов после того, как объявил о заключении перемирия со странам антигитлеровской коалиции. Подданные прозвали своего короля Скиаболетта («Маленькая сабля») за небольшой рост — 153 сантиметра.
В мае 1946 года Скиаболетта отрекся от престола в пользу сына Умберто. Месяц спустя итальянцы проголосовали за создание республики, а мужчинам Савойской династии запретили
В декабре 2017 года останки Виктора Эммануила доставили в Италию. Родственники бывшего правителя призывали перевезти его останки в Пантеон, где покоятся два первых итальянских короля из рода Савойи. Отец Виттории тогда заявил, что Виктора Эммануила «нельзя хоронить в обычной могиле».
Это вызвало возмущение местной еврейской общины. Дело в том, что Пантеон находится рядом с еврейским кварталом города. В 1943 году
Итальянцев возмутило и то, что останки бывшего короля доставили на его родину на военном самолете. «Мы вновь обнажаем свою историческую рану», — сказал тогда лидер «Движения Пяти звезд» Луиджи Ди Майо. В результате бывшего монарха захоронили в семейном склепе недалеко от Турина. На церемонии прощания присутствовали только родственники.
Деда Виттории, которого также зовут Виктор Эммануил, принц Неаполитанский, на родине тоже не любят. Он не раз оказывался в центре скандалов, против него возбуждали уголовные дела. В 1978 году на своей яхте на острове Кавалло он во время ссоры по неосторожности застрелил 19-летнего немецкого туриста Дирка Хамера. За непредумышленное убийство его осудили лишь 11 лет спустя, а еще через два года апелляционный суд снял с него все обвинения.
В 2006 году наследника престола арестовали по обвинениям в причастности к сутенерству, коррупции и тесным контактам с сицилийской мафией. Следствие в течение двух лет записывало его телефонные разговоры и пришло к выводу, что принц, пользуясь своими политическими связями, играл роль лоббиста и получал за это большие деньги. Считается, что он помогал сицилийскому бизнесмену Рокко Мильярди незаконно получать лицензии для залов игровых автоматов, а также состоял в организации, занимавшейся незаконной поставкой игровых автоматов за границу.
Виктор Эммануил окончательно разозлил итальянцев, когда во время выступления на одном из швейцарских каналов опрометчиво заявил, что «королевская власть
В ноябре 2007 года они с сыном подали совместный иск к итальянскому правительству с требованием возместить им ущерб в размере 260 миллионов евро и вернуть все имущество, конфискованное при основании Итальянской республики. На это требование власти Рима заявили, что они не только ничего не должны Савойскому дому, но и оставляют за собой право подать против Виктора Эммануила иск о возмещении ущерба
Его сын Эммануил Фелипе, отец Виттории, выбрал другую тактику. Он, напротив, пытается завоевать расположение итальянцев с помощью телевидения и
Представитель королевской семьи известен как «принц пасты» — у него ресторанный бизнес Prince of Venice. В прошлом году он объявил о своих планах заняться политикой. Ходили слухи, что отец Виттории собирается основать партию роялистов, чтобы добиться восстановления монархии в Италии. А пока, по словам Эммануила, он ждет, когда его дочь будет готова занять трон, и тогда он отправится в кругосветное путешествие.
Мать Виттории, французская актриса Клотильда Куро, считает, что принц Неаполитанский правильно сделал, передав престол внучке: «Это огромное событие в истории. Теперь господствует равенство полов».
Но ее энтузиазм по этому поводу разделяют не все. Двоюродный брат Виттории и ее главный конкурент в престолонаследии Аймоне ди Савойя Аоста, работающий руководителем шинной компании Pirelli в Москве, назвал это абсолютно незаконным.
Между двумя ветвями семьи Савойя продолжается непримиримая вражда: они спорят, кто в действительности является законным наследником престола. Ветвь Аоста происходит от Амедео, третьего сына короля Виктора Эммануила II. Вторая ветвь — Кариньяно, к которой принадлежит Виттория и ее близкие родственники.
Порой словесная перепалка между родственниками доходит и до рукоприкладства. Во время свадьбы будущего испанского короля Фелипе завязалась драка. Виктор Эммануил начал драку с кузеном Амедео сразу после того, как тот с ним поздоровался. «Мягко говоря, мы не в хороших отношениях», — рассказал о том эпизоде Амедео.
Журналисты The New York Times решили отправиться в Кариньяно, где
«Здесь замешаны деньги. Только наследники престола контролируют ордена, раздают благородные титулы в обмен на выплаты. Назначив Витторию своей наследницей, ее дед Эммануил обеспечил своей семье не только престиж, но и денежные потоки», — приводит издание слова местного историка Кастаньо. Но в королевской семье настаивают, что финансы никакого отношения к делу не имеют.
Опрос общественного мнения, проводившийся в Италии, показал, что заинтересованность местных жителей в восстановлении монархии близка к нулю. «Никогда не говори никогда», — обычно отвечает по этому поводу отец Виттории.
Ксения Архипова