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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперт назвала россиянам назначаемые для «развода на деньги» анализы

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко назвала россиянам анализы, назначаемые для «развода на деньги» в частных медицинских центрах. Она рассказала агентству «Прайм», что большинство из них можно сделать бесплатно по полису ОМС.

Источник: РИА "Новости"

Гриценко напомнила, что для этого надо прийти на прием к терапевту в районной поликлинике со списком от платного доктора и попросить назначить обследования.

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Так, по полису ОМС можно сдать бесплатно: общий и биохимический анализ крови; исследования кала и мочи; исследования крови и лимфы; анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции; гормональные исследования; тест на коронавирус; мазки, соскобы кожи; рентген; УЗИ; КТ и МРТ, а также биопсии внутренних органов и тканей.

Специалист пояснила, что помимо федерального перечня исследований по ОМС существует еще региональный. Ситуации, когда частные клиники принимают только свои анализы полностью или частично, являются незаконными, добавила Гриценко. «Ложась на операцию, вы не только можете пройти все обследования перед ней по ОМС бесплатно, но и получить бесплатно заключение участкового терапевта, необходимое для операции, и прийти в платную клинику уже с полным пакетом документов», — заключила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени» на фоне COVID-19. В ведомстве указали, что «черная плесень», то есть мукормикоз, не является отдельным заболеванием и развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусной инфекцией.

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