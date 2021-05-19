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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедова посчитали достойным роли главы Дагестана

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов достоин роли главы Дагестана. Об этом сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Журова прокомментировала недавнее высказывание рэпера Василия Вакуленко под псевдонимом Баста, который предрек отечественному бойцу роль министра культуры республики.

По мнению парламентария, Нурмагомедов мог бы возглавить Дагестан, а в вопросах культуры спортсмен недостаточно компетентен.

Журова также напомнила о реакции Нурмагомедова на творчество отдельных исполнителей. В 2018-м спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одобрил отмену концерта Егора Крида в Дагестане. До этого он раскритиковал рэп-концерт в столице республики.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил выступления.

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