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13:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Большинство жителей России выступило за отмену ЕГЭ

Отрицательно к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) относятся почти 70% жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Источник: РИА "Новости"

«Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить», — говорится в исследовании.

При этом 16% респондентов относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в высшие учебные заведения, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах, пишет RT.

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Опрос среди родителей одиннадцатиклассников также показал снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году к единому госэкзамену положительно относились 26% родителей выпускников, то сегодня — 15%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что полный отказ от Единого государственного экзамена в ближайшем будущем невозможен, хотя к 2030 году эта процедура, вероятно, значительно изменится.

В ближайшие годы, считает Музаев, появится возможность объективно оценивать не только знания, но и таланты детей. Обсуждается создание «цифровой копилки» со всеми достижениями каждого ребёнка. На основании этих результатов возможно в дальнейшем зачисление в вуз.

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