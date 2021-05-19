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11:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне назвали среди главных причин стресса рост цен и низкие зарплаты

Более половины (55%) россиян заявили, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс, следует из опроса холдинга «Ромир». В числе основных причин волнения респонденты назвали повышение цен, низкие зарплаты и качество медицинских услуг.

Источник: Reuters

В исследовании участвовало более 3500 респондентов—участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Она основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

По сравнению с прошлым годом уровень стресса россиян снизился: в 2020-м о возросшем беспокойстве говорило 79% опрошенных.

Немного чаще стресс испытывают женщины (56% респондентов), чем мужчины (51%) (в 2020 году — 84% женщин и 72% мужчин).

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В числе причин для беспокойства россиян:

  • рост цен и инфляция (об этом заявило 62% опрошенных),
  • низкие зарплаты (56%),
  • качество медицинских услуг (41%),
  • эпидемиологическая ситуация (40%),
  • высокая стоимость медобслуживания (32%),
  • ситуация в экономике (30%),
  • рост безработицы (27%),
  • социальное расслоение (25%).

Чаще всего стресс ощущают россияне в возрасте до 21 года, а также от 21 года до 40 лет (по 61% опрошенных). Среди людей в возрасте от 41 до 50 лет беспокоится 48%, от 51 до 74 лет — 42%, старше 75 лет — 55%.

Ранее опрос Rabota.ru показал, что каждый десятый россиянин доволен размером своей зарплаты, а четверть трудоспособных граждан хотели бы получать на 50 тыс. больше. По данным Росстата, по итогам 2020 года средняя зарплата в России превысила 51 тыс. руб.

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