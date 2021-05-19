11:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне назвали среди главных причин стресса рост цен и низкие зарплаты
Более половины (55%) россиян заявили, что в
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В исследовании участвовало более 3500 респондентов—участников
Немного чаще стресс испытывают женщины (56% респондентов), чем мужчины (51%) (в 2020 году — 84% женщин и 72% мужчин).
В числе причин для беспокойства россиян:
Чаще всего стресс ощущают россияне в возрасте до 21 года, а также от 21 года до 40 лет (по 61% опрошенных). Среди людей в возрасте от 41 до 50 лет беспокоится 48%, от 51 до 74 лет — 42%, старше 75 лет — 55%.
Ранее опрос Rabota.ru показал, что каждый десятый россиянин доволен размером своей зарплаты, а четверть трудоспособных граждан хотели бы получать на 50 тыс. больше. По данным Росстата, по итогам 2020 года средняя зарплата в России превысила 51 тыс. руб.