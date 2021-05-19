Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 14 млн россиян

Лидерство среди регионов, где жители получили две дозы вакцины, осталось за Чукоткой. Здесь две прививки сделали 18,61% населения. Больше 12% жителей вакцинировались в Ненецком автономном округе (12,58%), Белгородской области (12,35%) и в Мордовии (12,7%).
Отставание Северного Кавказа
Аутсайдерами по этому показателю стали кавказские регионы. Меньше других по две прививки от коронавируса получили в Кабардино-Балкарии (2,80%), Чечне (3,01%), а также в Северной Осетии (3,94%).
Всего две дозы вакцины, как следует из исследования РБК, получили чуть больше 9 млн, что соответствует 6,17% от общего числа населения страны. Полтора месяца назад этот показатель был на уровне 4,72 млн (3,23% от общего населения страны). Часть регионов, в том числе Москва, не предоставили свежих данных о втором этапе вакцинации.
Регионы Северного Кавказа продолжают лидировать и в антирейтинге по количеству вакцинированных первой дозой препарата. Главный аутсайдер — Дагестан, здесь этот показатель вырос с 0,97% в начале апреля до 2,50% в середине мая.
В топ-10 регионов, где получили как минимум одну дозу препарата, вошли:
- Чукотка — 23,99% от общего числа населения;
- Ненецкий автономный округ — 16,74%;
- Белгородская область — 16,60%;
- Магаданская область — 15,21%;
- Мордовия — 15,06%;
- Сахалинская область — 13,98%;
- Тува — 13,55%;
- Забайкальский край — 13,55%;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 13,16%;
- Калмыкия — 13,09%.
Проблемы на Дальнем Востоке
После предыдущего исследования полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял о проблемах с вакцинацией в нескольких регионах.
8 апреля он заявил, что хуже всего ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, Приморском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области.
Согласно данным на 16—18 мая, в Еврейской автономной области одну дозу вакцины получили 7,34% местного населения (по данным на начало апреля — 4,40%), в Приморском крае — 6,57% (к апрелю — 3,17%), Бурятии — 10,68% (к апрелю — 4,73%), Хабаровском крае — 7,58% (к апрелю — 3,46%), Магаданской области — 15,21% (к апрелю — 7,24%).
Все опрошенные РБК представители региональных властей заявили об отсутствии проблем с поставками вакцин. Чтобы уговорить людей принять участие в программе вакцинации, власти придумывают различные стимулирующие программы: к примеру, в Башкирии решили провести лотерею, в которой главным призом станет квартира.
Ситуация в столицах и соседних регионах
В Москве число тех, кто получил одну дозу препарата, выросло с 7,90 до 10,27%, Петербурге — с 6,84 до 11,51%, в Подмосковье — с 7,07 до 11,90%, в Ленинградской области — с 3,80 до 8,41%.
При этом, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, 99% людей, кто сделал прививку от коронавируса, не болеют. «Все чувствуют себя хорошо», — утверждал мэр.
Сам он вакцинировался прошлой осенью. По его словам, титры антител после укола до сих пор действуют.
Официальные данные по вакцинации
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V» производства Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также «КовиВак» производства Центра им. М. П. Чумакова. Последним зарегистрированным препаратом стал «Спутник Лайт», о его регистрации стало известно 6 мая.
18 мая президент страны Владимир Путин заявил, что четвертая вакцина от COVID-19 должна скоро поступить в гражданский оборот.
23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным сообщила, что более 11,1 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, обе дозы получили 6,8 млн.
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